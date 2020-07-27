Kültür ve sanat festivali, Covid-19 gölgesinde gerçekleşecek

Bu yıl 74 ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan 21. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Covid-19 Pandemi süreci nedeniyle yabancı ülkelerin kültür ve sanat elçilerinden yoksun gerçekleşecek.

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan, Dünya Festivaller Birliği’nce 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl Covid - 19 nedeniyle tek günle sınırlandırıldı. 21 yıldır kesintisiz devam eden ve her yıl 70’in üzerinde ülkeden binlerce kültür ve sanat elçisini 10 gün boyunca Büyükçekmece’de buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek.

Etkinlikler, 21’inci festival anısına temirci ustalarının yaptığı demir heykelin Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e takdimi ile başlayacak. Festivale katılamayan 74 ülkenin plakalarının kütüğe çakılması, sevgi bahçesinin oluşturulması ve İstanbul Kent Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı gösterisinin ardından festivalin resmi açılış töreni yapılacak.