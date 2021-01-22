Kültür ve sanatın nabzı Başkent’te atacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdürüyor.

Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sürecini başlatan ve Ankara’nın kültür sanat faaliyetlerini tanıtan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’te sanat ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, pandemi sonrasında da Ankara’nın “kültür ve sanatın da başkenti” olması için çalışmalara ağırlık vermeye hazırlanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Ayaz’ın kendi ismiyle kurduğu müzeyi ziyaret etti. Ankara’yı kültür ve sanatla iç içe yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Kent Konseyi, ziyarette pandemi nedeniyle sekteye uğrayan kültür sanat faaliyetlerinin tekrar canlandırılmasına yönelik projeleri gündeme getirdi. İmkânlar ölçüsünde pandemi sonrasında da kültür ve sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“1950’li yıllarda kentleşme üzerine yayımlanan kitaplarda Ankara için ‘üst düzey sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü çok nezih bir balkan kentidir’ değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çok önemli bir Ankara tarifidir. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği tarihten itibaren Ankara Kent Konseyi’nin hem yapılaşması hem de faaliyetleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’nın bu nezih ayrıcalığını devam ettirmesini istiyoruz”.

Eserler hakkında bilgi alan İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise pandemi nedeniyle 2020 yılının kayıp bir yıl olarak geçtiğini vurgulayarak, “Başkent Ankara hem kültürün hem sanatın da merkezi olma durumundadır. Sahip olduğu sanatıyla, sanatçısıyla ve sanatseveriyle beraber buna da hazır bir şehirdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak pandemi biter bitmez kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi sanatçılarımızla birlikte sanatseverlerimizin, Ankara’mızın ve ülkemizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

