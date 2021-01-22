YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kültür ve sanatın nabzı Başkent’te atacak

Kültür ve sanatın nabzı Başkent’te atacak

22.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdürüyor.Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sürecini başlatan ve Ankara’nın kültür sanat faaliyetlerini tanıtan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’te sanat ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdürüyor.
Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sürecini başlatan ve Ankara’nın kültür sanat faaliyetlerini tanıtan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’te sanat ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, pandemi sonrasında da Ankara’nın “kültür ve sanatın da başkenti” olması için çalışmalara ağırlık vermeye hazırlanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Ayaz’ın kendi ismiyle kurduğu müzeyi ziyaret etti. Ankara’yı kültür ve sanatla iç içe yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Kent Konseyi, ziyarette pandemi nedeniyle sekteye uğrayan kültür sanat faaliyetlerinin tekrar canlandırılmasına yönelik projeleri gündeme getirdi. İmkânlar ölçüsünde pandemi sonrasında da kültür ve sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:
“1950’li yıllarda kentleşme üzerine yayımlanan kitaplarda Ankara için ‘üst düzey sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü çok nezih bir balkan kentidir’ değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çok önemli bir Ankara tarifidir. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği tarihten itibaren Ankara Kent Konseyi’nin hem yapılaşması hem de faaliyetleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’nın bu nezih ayrıcalığını devam ettirmesini istiyoruz”.
Eserler hakkında bilgi alan İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise pandemi nedeniyle 2020 yılının kayıp bir yıl olarak geçtiğini vurgulayarak, “Başkent Ankara hem kültürün hem sanatın da merkezi olma durumundadır. Sahip olduğu sanatıyla, sanatçısıyla ve sanatseveriyle beraber buna da hazır bir şehirdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak pandemi biter bitmez kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi sanatçılarımızla birlikte sanatseverlerimizin, Ankara’mızın ve ülkemizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Merve Baysal Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Dilek Eczanesi
Cankaya
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

Filipin Devlet Başkanı Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü

Filipin Devlet Başkanı Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etti

Keçiören Belediyesi E-konservatuvarında ücretsiz bağlama eğitimi

Keçiören Belediyesi E-konservatuvarında ücretsiz bağlama eğitimi

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.