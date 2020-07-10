Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Muş’ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ayasofya Müzesinin camiye dönüşmesiyle ilgili olarak, “Bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var” dedi.

Bir dizi temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş’a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret etti. Bir süre valilik makamında Vali İlker Gündüzöz’den bilgi alan Karaaslan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer tarafından karşılanan Karaaslan, burada partililere yaptığı konuşmasında, “Bu topraklar Anadolu’nun o müthiş medeniyetimizin zenginliklerinin hepsini barındıran, tarihten bu yana yaşamış bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve hakikaten bizler içinde, dünya içinde çok büyük öneme sahip topraklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muşlulara selamını ileten Karaaslan, “Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Ayasofya, Danıştay’ın aldığı kararla 1934 yılındaki bakanlar kurulu kararının iptaliyle ilgili bir karar aldı ve dolayısıyla Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camisine dönüştü. Bugün dünyada gücünü kanıtlamış, öyle eskiden olduğu gibi ‘gel bir fikrini sorayım, çağırırsam gel, çağırmazsam gelme’ diyen bir Türkiye yok. Bugün masada oturan, bugün dünya meselelerinde çok önemli söz sahibi olan, bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var” ifadelerini kullandı.