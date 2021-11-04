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  4. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, kış sezonunu değerlendirdi:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, kış sezonunu değerlendirdi:

04.11.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Haziran ayında başlayan turizm hareketliliğinin kış mevsimlerinde de devam edeceğini görmekteyiz, düşünmekteyiz. İnşallah ülke için, turizmciler için, vatandaşlar için bu aylar da verimli, bereketli geçecek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Haziran ayında başlayan turizm hareketliliğinin kış mevsimlerinde de devam edeceğini görmekteyiz, düşünmekteyiz. İnşallah ülke için, turizmciler için, vatandaşlar için bu aylar da verimli, bereketli geçecek" dedi.

Alpaslan, Afyon Kocatepe Üniversitesinin Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine, haziran ayından itibaren Türkiye'de turizmin çok hareketli olduğunu söyledi.

Salgın koşullarına rağmen turizmin güzel devam ettiğini ifade eden Alpaslan, "Kış mevsimi başlamak üzere. Kış turizm merkezlerinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Turizm sezonunun da başlamasıyla beraber kış turizm merkezlerinde de ciddi hareketlilik olacak." dedi.

- "İç turizmde canlılık termal merkezlerinde devam ediyor"

Antalya'da da spor turizmi başta olmak üzere canlılığın devam edeceğini ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Haziran ayında başlayan turizm hareketliliğinin kış mevsimlerinde de çok güzel devam edeceğini görmekteyiz, düşünmekteyiz. İnşallah ülke için, turizmciler için, vatandaşlar için, bu aylar da verimli, bereketli geçecek. (Kış turizminin) 2020 yılının yüzde 80'ler düzeyinde daha önünde devam edeceğini beklemekteyiz. Şu anda rezervasyonlar gayet iyi gidiyor."

Termal turizmin, ülkenin turizm ürünlerinin önemli çeşitlerinden biri olduğunu anımsatan Alpaslan, "Özellikle Afyonkarahisar başta olmak üzere bir çok ilde hem sağlık amacıyla hem de tarımsal amaçla ve turizm amacıyla termal değerlerimiz kullanılmakta. Bu çerçevede de iç turizmde canlılık, özellikle Afyonkarahisar başta olmak üzere termal merkezlerinde devam ediyor. Kışın da bu canlılık devam edecek." diye konuştu.

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