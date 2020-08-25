Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bursa'da:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Şehri kültürle ön plana çıkartacak, kültürle değer katacak her ne varsa onu konuşmak için buradayız." dedi.

Demircan, ziyaretler ve incelemelerde bulunmak amacıyla geldiği Bursa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin, kültür ve medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, birçok tarihi eserin restorasyonu, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için hummalı çalışmalar yürüttüklerini belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan Valilik, bir taraftan ilçe belediye başkanlarımızla özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ekseninde, merkezde yürüyen işleri yakından tetkik etmek için geldik. Çok güzel çalışmalar devam ediyor. Gelecek perspektifte belki bugün ismini anmayacağız ama önemli bazı yapıların restorasyonunda nasıl adımlar atarız, bunun istişaresini yapıyoruz. Öte yandan, kütüphaneler konusunda şehrimizde gençlerin, çocukların ders çalışmasına, kitapla buluşmasına yönelik yeni nasıl aktiviteler yapabiliriz, nasıl onlara ulaşabiliriz diye bazı değerlendirmelerimiz var. Şehri kültürle ön plana çıkartacak, kültürle değer katacak her ne varsa onu konuşmak için buradayız."

Bursa Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Demircan, restorasyonu süren Orhan Camisi ile Kozahan ve Ulu Cami'de incelemelerde bulundu.

