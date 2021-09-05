Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hayme Ana'yı anlamadan Türk devlet tarihini, Türk devlet aklını anlamak da mümkün olmaz." dedi.

Demircan, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hayme Ana'nın 740 yıl boyunca anılmasının çok etkileyici olduğunu belirten Demircan, "Hayme Ana'nın aşkını ve muhabbetini, topluma olan sevgisini gösteriyor. Tıpkı Yunus gibi Mevlana ve Hacı Bektaş gibi nasıl onların çağları aşan sözü var da aşkıyla bugüne geldiyse, Hayme Ana'nın aşkı aslında bu bölgeden başlayarak tüm memleketin sathına yayılmış durumda. Dolayısıyla bu atmosfer tarif edilmez, yaşanması lazım." diye konuştu.

İyi bir eş olan, eşinin yokluğunda boyuna liderlik, evlatlarına annelik yapan Hayme Ana'nın çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyen Demircan, şöyle devam etti:

"Hayme Ana'yı anlamadan Türk devlet tarihini, Türk devlet aklını anlamak da mümkün olmaz. Aslında devletin bir arada durma duygusu olarak hani aileyi nasıl bir araya toplayan gerçekler varsa devleti bir arada tutan o duygunun, yönetici zümrede binlerce yıllık geleneğinde nasıl olgunlaştığını anlatması açısından çok önemli. Dolayısıyla Hayme Ana'nın tavrı ve tarzı çok etkileyici. Devlet aklına, inşasına orada söyleyeceği mesajları halen var ve dinamik ve sıcak diye düşünüyorum."

Demircan, Hayme Ana'nın devletin bir arada olması duygusunu da güçlü tuttuğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Demircan, "Bizim kültürümüzde kadının rolünün aslında ne kadar güçlü olduğunu anlatması açısından çok önemli. Hayme Ana, büyükşehirlerimizde genç nesillerimize kadının toplumdaki rolünü ve geleneksel Türk İslam kültüründekini anlamını anlatan güçlü bir figürasyon." ifadelerini kullandı.

TRT'de son yıllarda yayımlanan bazı dönem dizileri sayesinde Hayme Ana'nın bilinirliliğinin arttığını kaydeden Demircan, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

