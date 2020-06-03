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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Nevşehir'de incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Nevşehir'de incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Demircan, Valiliği ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Demircan, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Aktaş'tan bölgenin durumuyla ilgili bilgi alan Demircan, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Demircan'a, Nevşehir Kalesi ve çevresinde 2014'te yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimindeki çalışmaları anlattı.

Gelecek aylarda alanın bazı bölümlerini ziyarete açmayı planladıklarını kaydeden Arı, ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Daha sonra Demircan, beraberindeki heyetle, restorasyon çalışmalarına 2018'de başlanan Kurşunlu Camisi ve Külliyesi ile İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Demircan'a, ziyaretlerinde, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici eşlik etti.

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