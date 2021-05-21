Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmdeki hedefleri değerlendirdi:

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı ve aşılanmanın etkisiyle bu ay sonu itibarıyla turizmde hareketlilik beklediklerini, bu yıl 30 milyon turist hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Alpaslan, AA muhabirine, Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, turizm kapasitesi ile yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulduğunu hatırlattı.

Dünyada turizmi gelişmiş, geliri üst düzeyde olan hemen hemen her ülkede böyle bir ajansın var olduğunu aktaran Alpaslan, Türkiye'de de ajansın 2019'da faaliyete geçtiğini bildirdi.

Alpaslan, sektör temsilcileri ve kamu iş birliğinde kurulan bir yapının ilk günden itibaren Türkiye'nin değerlerinin tüm dünyada daha güçlü şekilde tanıtılması noktasında önemli çalışmalar yaptığını, dünyanın en eski tur operatörü konumundaki Thomas Cook şirketinin iflası sürecinde alınan tedbirlerle krizin en az zararla kapatılmasında etkin rol üstlendiğini aktardı.