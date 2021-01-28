Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman'da incelemelerde bulundu

"Bundan sonraki süreçte de dünyaya çeşitli alanlarda devletimizin, milletimizin, medeniyetimizin güzelliklerini ve zenginliklerini en güzel şekilde anlatan bir bakanlık olmaya gayret gösteren bir süreçte, inşallah Batman'ın da dünyaya vermesi gereken güzel mesajları en güzel yönüyle anlatmaya çalışacağız. Burası bir medeniyet havzası, tarih havzasıdır. Pek çok konu Bakanlığımızı ilgilendiren hususları barındırmakta ve inşallah en önemlisi de ekonomimizin, turizmin gelişimine yönelik çalışmaların yürütülmesidir. Bu manada da Bakanımızın güzel hazırlıkları var, çalışmaları var. Onları bizzat kendisi de yerinde inceleyecek. Biz de bu hazırlıkları tamamlayıp, raporlayıp kendilerine arz edeceğiz."

Hasankeyf ilçesine gideceklerini ve orada yapılan çalışmaları da yerinde göreceklerini belirten Çam, şunları kaydetti:

Serdar Çam, gazetecilere, kentte valilik ve belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını, çok güzel çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kentteki temasları kapsamında Batman Valiliğini ziyaret eden Çam, Vali Hulusi Şahin ile bir süre görüştü.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinin dünya standartlarının üstünde bir kütüphane olduğunu söyleyen Çam, "Devletimizin son yıllarda sağlamış olduğu imkanlarla pek çok ilimizde yeni kütüphaneler kurulmaya başlanmış durumda. Her şey en güzel bir şekilde düşünülmüş, 0-6 yaş grubundan başlayıp en yüksek noktadaki öğrencilerimizin, gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta hayata atılmış insanlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her şeyin içerisinde olduğu modern teknolojiyi barındırıyor." ifadesini kullandı.

Çam, salgın sürecinin bitmesi ile etkinliklerinin artacağını ve çok daha farklı çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

