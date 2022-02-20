Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Taraklı'da incelemelerde bulundu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sakarya'nın Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi ve turistik alanlarda incelemelerde bulundu.

Hafta sonunu Taraklı'da geçiren Yavuz, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret etti.

İlçe ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Yavuz, daha sonra beraberindeki heyetle Taraklı'nın tarihi konaklarını, otantik sokaklarını, 7 asırlık çınar ağacını, tarihi Yunuspaşa Camisi ve Kültür Evi'ni gezdi.

Kültür Evi'nde kaşık ustaları Sabri Özşahin ve Sami Yıldız ile uzun süre sohbet eden Yavuz, ilk defa geldiği Taraklı'yı çok beğendiğini belirterek, "Doğası çok güzel, etrafı çok yeşil, kültür anlamında zengin bir yer. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Taraklı'yı meşhur ve mamur bir Osmanlı köyü olarak tarif ediyor. Bu özelliği de hala devam ediyor." diye konuştu.

- "Taraklı, turizm ve spor turizmi anlamında çok iyi bir destinasyon"

Yavuz, ilçede geleneksel yerel üretimin devam ettiğini söyledi.

"Özellikle kaşıkçılık, ahşap oymacılığı ve yerel dokuma Taraklı bezi devam ediyor, güzel mutfağı, gastronomik ürünleri, kendi tarifleri var." diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları korumuş olması aslında Taraklı'nın kendi ayrıcalıklarını yaratmış. Taraklı'nın içerisinde çok güzel şekilde yaya olarak gezebiliyorsunuz. Turizm anlamında da iyi bir turizm destinasyonu, kültür rotası olarak hem termal turizm imkanları hem de başta trekking olmak üzere doğa sporları, yaylarındaki kampçılık imkanları nedeniyle de spor turizmi anlamında çok iyi bir destinasyon Taraklı. Bu nedenle Taraklı'ya gelmek isteyenlerin en az 3 gün ayırması gerekiyor."

Taraklı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünce "Kırsal Turizm Destinasyonu" ödülüne layık görüldüğünü kaydeden Yavuz, "Bu nedenle herkesi Taraklı'ya davet ediyorum. Taraklı, tarihi güzel ahşap evleriyle sizleri karşılamaya hazır. Bir Osmanlı köyünde birkaç gün geçirmek istiyorsanız Taraklı'yı mutlaka listenize almanız lazım. Bakanlık olarak her zaman Taraklı'nın yanındayız." dedi.

Doğa yürüyüşü de yapan Yavuz, tarihi Hacırıfatlar Konağı'nda kahve içtikten sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz'a Vali Yardımcısı Selda Dural, Taraklı Kaymakamı Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı Pilavcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da eşlik etti.

