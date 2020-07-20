YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.07.2020 19:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'deki Kapadokya Alan Başkanlığına ziyarette bulundu.

Tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi "Kayaşehir"in açılış töreni için kente gelen Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı binasında incelemede bulunarak, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Cengiz Ekici'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Belediyesine geçen Bakan Ersoy, burada Belediye Başkanı Rasim Arı ve yardımcıları tarafından karşılandı.

Rasim Arı, akşam saatlerinde törenle turizme açılacak Kayaşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili Ersoy'a bilgi aktardı.

Ziyaretten sonra Kayaşehir'de de inceleme yapan Mehmet Nuri Ersoy, Belediye Başkanı Arı'nın kullandığı golf aracıyla Çanlı ve Meryem Ana kiliselerini gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yasmin denizde! Yasmin denizde!
Buzağıya suni teneffüs! Hayatını böyle kurtardı Buzağıya suni teneffüs! Hayatını böyle kurtardı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesi’nden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Hisarcık Belediyesi’nden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Nevşehir Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:26
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

İpek Eczanesi
Merkez
Uzer Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vali Becel ve Başkan Arı, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu

Vali Becel ve Başkan Arı, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu

İlköğretim Haftası Kutlamaları Devam Ediyor

İlköğretim Haftası Kutlamaları Devam Ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.