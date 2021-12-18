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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Niğde'de konuştu:

18.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bütün bölgeler geriye giderken Niğde'nin konaklama ve yolcu geçişlerinde ciddi artışlar oluşmuş. Yapacaklarımızla yabancı turist açısından da çok değerli bir destinasyon alanı haline gelecek diye düşünüyorum"

NİĞDE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Niğde'nin konaklama ve yolcu geçişlerinde ciddi artışlar oluştuğunu belirterek "Yapacaklarımızla yabancı turist açısından da çok değerli bir destinasyon alanı haline gelecek diye düşünüyorum." dedi.

Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek bir süre görüştü ve valilik şeref defterini imzaladı. Buradan Niğde Belediyesine geçen Ersoy, Başkan Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ersoy, İl Başkanı Ömer Kılıç ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, ziyaretlerin ardından Niğde Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılarda devam eden restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulundu. Niğde Müzesi gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, oldukça faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve turizmden pasta payının artırılması konusunda Valilik, Belediye ve milletvekilleriyle çalıştıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Niğde'nin trafiğinde çok hızlı, olumlu bir gelişme oldu. Kapadokya gibi Türkiye'nin sayılı turizm merkezinin hemen yanındaki bir bölgeden bahsediyoruz. Hem güneye olan hat üzerinde hem de İç Anadolu'daki en büyük turizm merkezinin bitişiğindeki bir bölge. Otobanla birlikte trafikle ilgili sıkıntısı da kalmadı. Hem Valiliğimizin hem de Belediyemizin sunduğu projeyi inceledik. Kale bölgesinde yapılan çalışma çok başarılı. Orayı hızlandırma kararı aldık. Bakanlığımıza ait binalar, yapılar var. Oradaki projeyle kurul kararlarının hızlandırılması, Bakanlığımıza ait binanın hızlı bir şekilde restorasyonu, projeye uygun bir şekilde işlevlenmesi konusunda mutabık kaldık. O bölgenin en kısa sürede hayata geçmesi için Bakanlığımıza ne düşüyorsa yapacağız."

Niğde bölgesinin birçok noktasında tescilli yapılar ve turizm açısından değerli noktalar olduğuna işaret eden Ersoy, İç Anadolu'ya giden rota içinde Niğde'nin de olması için buraların ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, belediye ile Turizm Master Planı'nı hızlı şekilde yapacaklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu noktaların restorasyonu konusunda bakanlığımız bir çalışma başlatacak. Birkaç yıl içinde trafiğin artacağını düşünüyorum ki pandemiye rağmen otobanın hayata geçmesiyle özellikle iç turizm konusunda ciddi trafik almış. Bütün bölgeler geriye giderken Niğde'nin konaklama ve yolcu geçişlerinde ciddi artışlar oluşmuş. Yapacaklarımızla yabancı turist açısından da çok değerli bir destinasyon alanı haline gelecek diye düşünüyorum. Zaten üniversite ve öğrenci trafiği var, kendi doğal trafiği de var bölgenin. Bunlarla birlikte kalıcı 12 ay sürdürülebilir turizmin yapılabileceği bir nokta olabilir. Çünkü termal avantajı da var bölgenin. Hem kış turizme hitap eden hem yazın yabancı turiste hitap eden çok noktası var. Hepsini birleştirdiğimiz zaman çok kısa sürede bir değer elde ederiz diye düşünüyorum."

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