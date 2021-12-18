Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyarette bulundu.

Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte, şehidin Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti.

Halisdemir'in kabrine karanfil bırakıp su döken Ersoy, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile de bir süre görüştü.

Öte yandan Gümüşler beldesindeki tarihi Gümüşler Manastırı'nı gezen Bakan Ersoy, burada yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Tepeköy'e giden Ersoy, vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Bakan Ersoy daha sonra Kemerhisar beldesindeki Roma Havuzu, su kemerleri ile Tyana Antik Kenti'ni gezerek Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu eşlik etti.

