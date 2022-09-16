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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Troya" gösterisini izledi

16.09.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Troya" gösterisini izledi

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun sergilediği, 'Troya' gösterisini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerine katılan Ersoy, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki Hangar'da düzenlenen "Bir Hikayem Var" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Tabyalarda kurulan seramik standında ustaların yaptığı toprak ürünleri inceleyen bakan, çocuklar için hazırlanan arkeolojik kazı alanlarında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Kale Grubu'nun 65. yıl sergisi "Toprakla Şekillenen Bir Ömür" sergisine geçti.

Burada Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay tarafından karşılanan Ersoy, sergi hakkında bilgi aldı.

Ersoy ve beraberindekiler ardından festival kapsamında, Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun sergilediği, 'Troya' gösterisini izledi.

Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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