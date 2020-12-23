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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunceli Müzesinin açılışını yapacak

ANKARA HABERLERİ  | 23.12.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunceli Müzesinin açılışını yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'de Cumhuriyet tarihinin ilk müzesi olacak "Tunceli Müzesi"nin açılışını yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Müzesi yarın 18.30'da ziyarete açılacak. Tören Bakan Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

- Tunceli Müzesi

1935-1937 yılları arasında askeri kışla olarak inşa edilen, 1949 yılına kadar bu amaca hizmet eden yapı daha sonra lojman ve ardından yerleşim yeri olarak kullanıldı.

Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve 2'nci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, Tunceli Müzesi olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı.

2019 yılında restorasyonu tamamlanan 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Tunceli Müzesinin 1800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Müzede Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergilenecek.

Ayrıca, müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi de yapıldı.

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