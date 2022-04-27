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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm hedeflerini değerlendirdi:

27.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu seneki hedefimizi koruduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız"

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2022 yılı turizm sezonu hedeflerine ulaşacağını belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, Derinkuyu ilçesinde katıldığı iftar programının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini kaydeden Ersoy, Türkiye'nin yaşanan bu krizi en az hasarla atlatan ülke olacağını dile getirdi.

Bu tarz krizlerin geçmişte olduğunu, gelecekte de olacağını dile getiren Ersoy, Türkiye'nin 2019 yılından beri önlemler aldığını ve pazar çeşitliliğinin artırıldığını söyledi.

Turizm konusunda dünya genelinde tanıtımlara devam edildiğini, gelen taleplerin memnun edici olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"140'tan fazla ülkede Türkiye çok yoğun tanıtım yapıyor. Rakiplerimizle kıyaslandığında dünyada en etkili tanıtım yapan ülkeyiz. Pazar çeşitlemesi konusunda yaptığımız bu çalışmaların meyvesini de topluyoruz. Başta Batı ülkeleri olmak üzere mevcut pazarlarımızdan, geçen seneyle kıyaslanmayacak oranda, hatta bazı noktalarda 2019 yılının da üstünde rezervasyon akışı var. Bu seneki hedefimizi koruduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Kapadokya bölgesi Türkiye ortalamasında bir sayı elde edecek diye düşünüyorum. İlk veriler de o yönde gözüküyor. Bu krizden de en az hasarla çıkmayı başaran ülke Türkiye olacak. Biz bahanelere sığınmıyoruz. Hedeflerimize konsantreyiz, hedeflerimizi yıl sonunda turizm sektörü ile birlikte el ele vererek elde edeceğiz."

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