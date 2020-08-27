Kültür ve Turizm Bakanlığından Tuşba Ayanıs 2. Etap Halk Plajı için mali destek

Van’ın Tuşba Belediyesi ile Van Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Tuşba Ayanıs 2. Etap Halk Plajı peyzaj düzenleme desteği protokolü imzalandı.

Protokol, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez tarafından imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tuşba Belediyesi tarafından Ayanıs Mahallesi’nde 20 bin metrekare üzerine kurulu olan halk plajımızın içerisinde 10 bin metrekare yeşil alan bulunacaktır. Aynı zamanda mevcut alan içerisine toplamda 370 adet iğde, akasya ve dişbudak ağacı dikilecek olup bayanlara özel plaj, 43 adet piknik masası, 20 adet WC, bay bayan mescitlerin yanı sıra birçok önemli kriter bulunacak. Bu sebeple bölge turizminin gözde merkezi haline gelecek olan Tuşba Ayanıs 2. Etap Halk Plajı için peyzaj düzenleme amaçlı 505 bin 625 TL ödenek aldık. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

