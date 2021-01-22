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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tescilli binası Gençlik Merkezi oldu

22.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen tarihi konak Gençlik Merkezi oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaneli Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede bir tarihi bir konak, 10 yıllığına Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmişti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen tarihi konak Gençlik Merkezi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaneli Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede bir tarihi bir konak, 10 yıllığına Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmişti. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu tarihi konağın Gençlik Merkezi olarak açılmasına gün sayılıyor.
Tarihi konak hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Protokol hükümleri gereğince gençlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere müdürlüğümüze tahsis edilen ve ilçenin tarihi dokusunu yansıtan 332 metrekarelik kapalı alana sahip konağın, faaliyete geçmesi ile birlikte ildeki Gençlik Merkezi sayısı üçe yükselecek. Gençlik faaliyetlerinin tarihi konakta hizmet verecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Gençlik Merkezimizdeki atölyelerimizde hüsn-ü hat, ebru ve resim eğitimlerinin yanı sıra müzik alanında da gitar ve bağlama kurslarını gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimize sosyal ve kültürel anlamda eğitim verirken aynı zamanda gönüllülük algılarını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Gönüllülük faaliyetleri bakanlığımızın önem verdiği konulardan, gönüllü gençlerimiz ile birlikte gönüllülük faaliyetlerimizi hizmete sunacağız” dedi.
Öte yandan tarihi dokusunu en güzel şekilde yansıtan konak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak tescillenmişti. Gençlik Merkezi faaliyetlerinde kullanılacak konak gençlere geçmiş ve gelecek ile bağ kurma fırsatı verecek.

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