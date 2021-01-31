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Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline “fotoğrafçılık” eğitimi

31.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Eğitime İl Müdürlüğü personeli ile bağlı birimlerden Müze ve İl Halk Kütüphanesi personeli de katılırken, fotoğrafçılık eğitimini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Fotoğrafçılık Kulübü" üyesi profesyonel fotoğrafçı Gazi Aydın verdi.
Fotoğrafçılık eğitiminde fotoğrafın kadrajında bulunan doğal çizgilerin kullanılması, uzak ve yakın çekimler, simetrik yani fotoğrafın ortasından enine ve boyuna çizgi çekilmesi, renk konstrastı, portre çekimlerinde gözleri merkeze yerleştirme, fotoğraf karesinin dolu olması gibi iyi fotoğraf çekmenin kuralları üzerinde duruldu. Eğitim sonrası eğitime katılanlara uygulama yaptırıldı.
Eğitimin açılışında konuşan Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Fotoğraf hayatımızın her alanında kullandığımız bir araç. Fotoğrafçılık eğitimi ile kurumsal kapasitemizi yükseltmeyi amaçlıyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinin somut olmayan kültürel miras, taşınmaz kültür varlıkları, kütüphanecilik, müzecilik, resim, müzik, plastik sanatlar, Türk İslam sanatları, turizm velhasıl her alandan biraz bilgi birikimi olmalıdır. Özellikle fotoğrafçılık olmazsa olmazımız. Hem mesleki olarak tanıtımda kullanacağımız, hem de hobi olarak özel hayatımızda faydalanabileceğimiz bir sanat alanı. Bize kıymetli vaktini ayırarak eğitim veren Gazi Aydın beye teşekkür ederim” dedi.

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