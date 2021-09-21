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Kulu Belediyesinden yavru köpeklerin Ankara'da araziye bırakılmasıyla ilgili soruşturma

21.09.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulu Belediyesinden yavru köpeklerin Ankara'da araziye bırakılmasıyla ilgili soruşturma

Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, "Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Kulu Belediyesi'ne ait bir araçla yol kenarına bırakılan 50 yavru köpekten 20'si arabaların altında kalarak telef oldu." haberleriyle ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi'ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumluları ile ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da açıklama yapan Ünver, şunları kaydetti:

"15.09.2021 tarihinde belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı görevli 3 personelin 30 civarında erişkin yavru köpeği araca yükleyerek Ankara Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde bir otelin arkasına attıkları tespit edilmiş olup, bu konu ile ilgili yetkili veteriner ve görevli personeller hakkında belediyemiz birim amirlerinden Hasan Gölcük idari soruşturma açılması amacıyla görevlendirilmiştir. Soruşturma sonucunda, ihmali olan personelin hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Soruşturma bitiminde sonucu yine tüm kamuoyu ile paylaşacağız."

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