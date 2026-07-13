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Galatasaray'da tarihi gün! Okan Buruk'tan Fatih Terim rekoru

Galatasaray'da 1481 güne ulaşan Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bırakarak tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Galatasaray'da tarihi gün! Okan Buruk'tan Fatih Terim rekoru
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de son yıllara damgasını vuran ve kazandığı başarılarla adından söz ettiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Takımın başında geçirdiği süreyle istikrar abidesi olan tecrübeli çalıştırıcı, kırılması zor bir rekorun yeni sahibi oldu.

TEK DÖNEMDE EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN HOCA

Galatasaray'ın başında kesintisiz olarak 1481 güne ulaşan Okan Buruk, kulüp tarihinde tek dönemde en uzun süre görevde kalan teknik direktör unvanını eline geçirdi. Başarılı hoca, bu performansıyla 22 Aralık 2017 ile 10 Ocak 2022 tarihleri arasında sarı-kırmızılı ekibi kesintisiz 1480 gün çalıştıran efsane teknik adam Fatih Terim'i geride bırakarak zirvenin tek sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPIONLUKLA REKORA ORTAK OLDU

Okan Buruk'un kulüp tarihine geçtiği tek alan görev süresiyle sınırlı kalmadı. 2025-2026 sezonunda elde edilen muazzam lig zaferiyle birlikte sarı-kırmızılı takımı üst üste 4. kez şampiyonluğa taşıyan Buruk, Türk futbol tarihinde bunu başaran ikinci teknik direktör unvanını aldı. Deneyimli çalıştırıcı, böylelikle 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim'in tarihi rekorunu da yakalamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk galatasaray
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