YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kulu’da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı

Kulu’da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı

KONYA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunu 97.

Kulu’da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunu 97. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Anıt alanında düzenlenen program, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver’in çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü bahçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun hazırladığı programda Kaymakam Ali Edip Budan ve Belediye başkanı Murat Ünver tebrikleri kabul etti. Kaymakam Budan, günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yaptıktan sonra şiir ve müzik dinletisiyle program sona erdi.
Programa Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver’in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kulu’da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi

Konya Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:39
İkindi
15:35
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Yakut Eczanesi
Karatay
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Serhat Eczanesi
Selcuklu
Tütüncü Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
Selcuklu
Ümran Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Konyaspor, Denizli'den galibiyetle ayrılmak istiyor
Konyaspor, Denizli'den galibiyetle ayrılmak istiyor
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.