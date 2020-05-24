YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kulu’da 65 yaş üstü kişiler bayramlaştı

Kulu’da 65 yaş üstü kişiler bayramlaştı

KONYA HABERLERİ  | 24.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde, izinli olarak dışarı çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Ramazan Bayramını sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.Korona virüsle mücadele kapsamında risk taşıdıkları için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Ramazan Bayramının birinci günü saat 14.00 ile 20.00 arasında izinli olarak dışarı çıktı.

Kulu’da 65 yaş üstü kişiler bayramlaştı

Konya’nın Kulu ilçesinde, izinli olarak dışarı çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Ramazan Bayramını sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında risk taşıdıkları için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Ramazan Bayramının birinci günü saat 14.00 ile 20.00 arasında izinli olarak dışarı çıktı. Kulu ilçe merkezinde bir araya gelen yaşlılar tedbirlerini alarak bayramlaştı. Sosyal mesafe kuralına uyarak temas etmeden bayramlaşan kişiler zor bir dönemden geçildiğini, kendilerinin de kurallara uyduğunu dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Konya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:45
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Sefa Eczanesi
Karatay
Bosna Hersek Eczanesi
Selcuklu
Diriliş Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
İlknur Eczanesi
Selcuklu
Zeynep Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.