Kulu’da Bilal-i Habeşi Bereket Camisi’nin temeli atıldı

Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde iş adamı Rafet Erdoğan tarafından yaptırılan Bilal-i Habeşi Bereket Camisi’nin temeli törenle atıldı.

Yardımsever vatandaşlar tarafından tahsis edilen bin metrekare arsa üzerine yapılacak olan Bilal-i Habeşi Bereket Camisi ilçede geçtiğimiz günlerde ibadete açılmış olan Yunus Emre Camisi’nin aynısı olacak. Bilal-i Habeşi Bereket Camisi tabanda 175, bodrum katta 175 ve yukarı üst katta ise 150 olmak üzere aynı anda toplamda 500 kişi ibadet yapabilecek.

Caminin 4 tonoz kemer üzerine yapılıp son cemaat mahallinde 3 kubbesi olan Osmanlı mimarisi ile yapılacağını belirten cami ustası Ali Hezer, "Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde çok sayıda cami de ustalık yaptım. Ecdadın uyguladığı sistem olan ses akustiğini sağlayan aslan göğüsleri ile kemer sistemi üzerine inşa edileceğiz. Camiye ek olarak şadırvan inşaatı da yapılacak ve cami bir yıl içerisinde bitirilip ibadete açılacak” dedi.

Törene katılan Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, caminin yapılması için yer bağışlayan kişiye ve yaptıracak olan Rafet Erdoğan’a teşekkür ederek caminin yanına da bir okul yaptırması konusunda yardım bekledikleri ifade etti.

