YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kulu’da bitki gelişimi önceki yıllara göre geri kaldı

Kulu’da bitki gelişimi önceki yıllara göre geri kaldı

02.06.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Kulu ilçesinde, ekili alandan alınan arpa ve buğday numunelerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına göre, ilkbaharda bitki gelişiminin daha önceki yıllara kıyaslandığında geri kaldığının gözlemlendiği belirtildi.

Hububat alanlarında sararma ve kuruma nedeniyle Kulu’nun çeşitli bölgelerindeki ekili alanlardan alınarak Ankara Zirai Araştırma Merkezi’ne gönderilen 89 adet arpa ve buğday numunesinde yapılan incelemelerin sonucu açıklandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastalık etmenlerinin oluşturduğu zarardan daha çok kuraklık ve soğuk zararının yoğun düzeyde olduğunun görüldüğü, İç Anadolu Bölgesi’nde bazı illerde viral hastalık etmenleri ve fungal hastalık etmenlerinin oldukça yaygın olduğunun tespit edildiği belirtildi. Söz konusu viral ve fungal etmenlerin özellikle arpa ekim alanlarında oldukça yaygın olduğu, bitkilerde cüceleşme, köklerin gelişiminin zayıflaması veya tamamen inhibe olması, bitkinin sararması, yaprakta çizgiler oluşturması ve seyrek dane oluşumuna sebep olduğu ifade edildi.

Nisan ve Mayıs aylarında düşük sıcaklıklar ve zirai don olayları olduğuna değinen Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, “Bitkilerde soğuğa karşı hassasiyetin artması da dikkate alındığında ilkbaharda bitki gelişiminin daha önceki yıllara kıyaslandığında geri kaldığı gözlemlenmiştir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyorSafranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor
Karaman’da kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandıKaraman’da kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:22
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:51

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Birlik eczanesi
Emirgazi
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.