Kulu’da bitki gelişimi önceki yıllara göre geri kaldı

Hububat alanlarında sararma ve kuruma nedeniyle Kulu’nun çeşitli bölgelerindeki ekili alanlardan alınarak Ankara Zirai Araştırma Merkezi’ne gönderilen 89 adet arpa ve buğday numunesinde yapılan incelemelerin sonucu açıklandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastalık etmenlerinin oluşturduğu zarardan daha çok kuraklık ve soğuk zararının yoğun düzeyde olduğunun görüldüğü, İç Anadolu Bölgesi’nde bazı illerde viral hastalık etmenleri ve fungal hastalık etmenlerinin oldukça yaygın olduğunun tespit edildiği belirtildi. Söz konusu viral ve fungal etmenlerin özellikle arpa ekim alanlarında oldukça yaygın olduğu, bitkilerde cüceleşme, köklerin gelişiminin zayıflaması veya tamamen inhibe olması, bitkinin sararması, yaprakta çizgiler oluşturması ve seyrek dane oluşumuna sebep olduğu ifade edildi.

Nisan ve Mayıs aylarında düşük sıcaklıklar ve zirai don olayları olduğuna değinen Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, “Bitkilerde soğuğa karşı hassasiyetin artması da dikkate alındığında ilkbaharda bitki gelişiminin daha önceki yıllara kıyaslandığında geri kaldığı gözlemlenmiştir” dedi.

