YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kulu’da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Kulu’da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

KONYA HABERLERİ  | 17.10.2020 10:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde 58 kilogram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine Mersin’den İstanbul’a gittiği öğrenilen iki aracı durdurdu.

Kulu’da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde 58 kilogram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine Mersin’den İstanbul’a gittiği öğrenilen iki aracı durdurdu. A.E., M.C., F.N. ve T.A. isimli 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu araçlarda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada araçlara gizlenmiş 58 kilo 416 gram baskı yapılmış esrarla 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Düzce’de 11 Yıldır aranan şahıs yakalandı
Düzce’de 11 Yıldır aranan şahıs yakalandı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Konya Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Atabay Eczanesi
Karatay
Reyyan Eczanesi
Karatay
Alper Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Merve Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Bozkır Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan
Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.