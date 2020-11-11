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Kulu’da fidan dikimi gerçekleştirildi

KONYA HABERLERİ  | 11.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.Kulu’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında yapılan fidan dikimi Gençlik Merkezi yanında gerçekleştirildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kulu’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında yapılan fidan dikimi Gençlik Merkezi yanında gerçekleştirildi. Kampanya çerçevesinde okullara ve öğrencilere dağıtılmak üzere 5 bin adet tohum dağıtımı yapıldı. Fidan dikimi, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım ve diğer protokol tarafından yapılarak can suyu verildi. Fidan dikimi sonrasında fidanların sağlıklı büyümeleri için korunup, sulamalarının eksik edilmemesi gerektiği belirtilerek her yıl fidan dikiminin aynı tarih ve günde tekrarlanacağı bildirildi.

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