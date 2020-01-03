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  4. Kulu’da kan alımına başladı

Kulu’da kan alımına başladı

KONYA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Konya’dan seyyar tır ile Kulu ilçesine giden Türk Kızılayı, 6 personelle 4 gün içerisinde 380 ünite kan almayı hedefliyor.Konya Kızılay Kan Merkezi tarafından Dr.

Kulu’da kan alımına başladı

Konya’dan seyyar tır ile Kulu ilçesine giden Türk Kızılayı, 6 personelle 4 gün içerisinde 380 ünite kan almayı hedefliyor.
Konya Kızılay Kan Merkezi tarafından Dr. Naim Hikmet Kalkan başkanlığında 6 personel ile Kulu’ya gelen seyyar tır, dünden itibaren Atatürk Caddesi üzerinde bağışçılardan kan almaya başladı. Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek olan kan alımından yaklaşık 380 ünite kan alımı yapılacağı tahmin ediliyor. İlk kan bağışında bulunanlardan alınan kanlardan laboratuvarlarda yapılacak araştırmalar sonunda kan sahibine kan ile ilgili bilgilerin en kısa zamanda aktarılacağı, kişide olabilecek çeşitli hastalıkların belirlenebileceğini ve ayrıca kan gruplarının da belli olacağı öğrenildi.

Kulu’da kan alımına başladı

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