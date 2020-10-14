Kulu’da Kızılay 3 günde 274 ünite kan aldı

Konya’nın Kulu ilçesinde Kızılay’a ait kan alma tırı kan bağışçılarından 3 günde 274 ünite kan aldı.

Kulu’da Kızılay tırı, Atatürk Caddesi’nde 11 Ekim tarihinden itibaren kan alımına başladı. Grup doktoru Seyit Ali Akmeşe başkanlığında 6 personel ile kan bağışçılarından toplam 274 ünite kan aldıklarını belirten Kulu Türk Kızılayı Şube Başkan Yardımcısı Aşır Bircan, “Kızılay seyyar kan alım aracı Kulu’ya her 3 ayda bir gelerek bağışçılardan kan alımı yapmaktadır. Kan veren kişilerimizin önce doktor muayenesinden geçirilmesi, sonrasında sağlık durumları müsait olanlar verilen broşürleri doldurduktan sonra kan alımı yapılıyor. Kan verenlerin kanları laboratuvar tahlilleri sonrasında kan grupları belirlenip, olabilecek hastalık belirtileri ve hastalıkları var ise ilgili kişilere en kısa zamanda bildirilerek sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor” diye konuştu.



