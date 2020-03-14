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Kulu’da motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 14.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kulu’da motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Y.A. (40) kullandığı motosiklet ile yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkada oturan W.S. (26) yaralandı. Yaralı sürücü arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı W.S. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan sürücünün de bacağının kırık olması nedeniyle tedavi olmak için hastaneye geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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