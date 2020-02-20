Kulu’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada bin 380 adet uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde nakli ve satışı yapacağı bilgisi üzerine B.G. (23), H.S. (23) ve C.C. (26) isimli erkek şahısların içinde bulunduğu otomobili Kulu - Ankara Karayolu üzerinde durdurdu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, bin 380 adet Captagon uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bin 750 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerin ardından Kulu Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

