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Kulu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 01.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Konya - Ankara yolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Kulu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Konya - Ankara yolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. 63 AAP 767 plakalı tır, M.G.(54) idaresindeki 42 GD 943 plakalı otomobil ile 06 AB 4115 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.G. ile araçta bulunan N.Y. (42) ve diğer otomobilde yer alan N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde giden ambulanslarda ilk tedavileri yapılan yaralılar Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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