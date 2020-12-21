Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere

Malatya’nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz yaptığı açıklamada, Kuluncak Evleri B Blok Projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Kuluncak Belediyesi olarak her alanda en güzel hizmetleri halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Kuluncak Belediyesinin farkını ortaya koyan bir kurum olarak kalite seviyesi yüksek, hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı mekânlar kazandırmaya devam etmektedir. Projemizin İlçemize farklı bir güzellik katacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Cengiz, Kuluncak Evleri B Blok İnşaatı projesinde 16 daire, 7 ofis, 3 dükkanın yer aldığını kaydetti.

