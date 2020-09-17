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Kuluncak’ta asfalt çalışmaları sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuluncak ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuluncak ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sunulabilmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.
Kuluncak ilçesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya Büyükşehir ve Kuluncak Belediyesince Asfaltlama ve yama çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Ekiplerimiz hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına Ortapınar Mahallemizde devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören yolumuzu sıcak asfalt ile yeninden düzenlemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Kuluncaklılara daha iyi ulaşım imkanı sunabilmek için bir yandan yeni yollar yapılırken bir yandan da hasar gören yolların bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini belirten Cengiz, “Bu kapsamda da ekiplerimiz çalışmalarını Konaktepe, İsmetpaşa, Sultanlı, A.Çayköy, Kaynarca, Göğebakan, Kızılhisar, İlisuluk ve Yeni Mahallelerimizde tamamladı. Bugün itibarı ile de çalışmalarımız Ortapınar Mahallemiz’de sürdürüyor. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde yol bakım çalışmalarımıza başka noktalarda devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Cengiz, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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