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Kulüp Başkanı Özel’den, TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarlarına kınama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.01.2020 19:58 | Son Güncelleme

Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel, TKİ Tavşanlı Linyitspor ile oynadıkları 0-0 sona eren maçta Linyitspor taraftarlarının kendisine ve ailesine maç boyunca küfretmelerini kınadı.Sezonun ilk devresinde Kütahya’da oynanan maçta hiç bir Tavşanlı’lıya küfür ettirmediğini söyleyen Başkan Özel, ”Tavşanlı Linyit kafilesini dostça karşılayıp, misafirperverce gönderdik.

Kulüp Başkanı Özel’den, TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarlarına kınama

Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel, TKİ Tavşanlı Linyitspor ile oynadıkları 0-0 sona eren maçta Linyitspor taraftarlarının kendisine ve ailesine maç boyunca küfretmelerini kınadı.
Sezonun ilk devresinde Kütahya’da oynanan maçta hiç bir Tavşanlı’lıya küfür ettirmediğini söyleyen Başkan Özel, ”Tavşanlı Linyit kafilesini dostça karşılayıp, misafirperverce gönderdik. Bu dostane yaklaşımımıza Kulüp Başkanı Akın Şirin, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet şahittir. Bugün Tavşanlı’da oynanan maçta da aynı dostluğu görmek isterdik, ancak Linyitspor taraftarları İlin Belediye Başkanı ve yardımcıları olduğu halde 90 dakika koro halinde çok ağır küfürler ettiler. Bu onlara hiç yakışmadı” dedi.
“95 yaşındaki hasta annemin, eşimin ve engelli kızımın hiçbir günahı yoktu” diyen Özel, ”Hepsinin annesi benim annemdir, hepsinin ayaklarının altını öperim. Hepsinin eşi, benim kardeşimdir, hepsinin evladı benim evladımdır. Her iki takımın yönetici ve taraftarlarının, Kütahya’da sergilediği dostluğa gölge düşmüştür. Bu tür çirkin davranışların taraftarlara yakışmadığının bilinmesini isterim” diye konuştu.

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