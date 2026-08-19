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Kulüp başkanı sevinçten çıldırdı! Para dolu çantayı saçtı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselme başarısı gösteren Arnavutluk ekibi Dinamo Tirana'da, başkanın kutlama tarzı sosyal medyaya damga vurdu. Soyunma odasına giren kulüp başkanı, elindeki banknotları oyuncuların ortasında yere saçarak tur sevincini yaşadı.

Kulüp başkanı sevinçten çıldırdı! Para dolu çantayı saçtı
Emre Şen

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde eşine ender rastlanan bir kutlama görüntüsü ortaya çıktı. Elemeleri geçerek play-off turuna adını yazdırmayı başaran Arnavutluk temsilcisi Dinamo Tirana'da, elde edilen başarı sonrası soyunma odasında büyük bir coşku hakimdi.

KUTLAMAYA BAŞKANIN PARA ŞOVU DAMGA VURDU

Kulüp başkanı sevinçten çıldırdı! Para dolu çantayı saçtı 1

Takımın Avrupa'da yoluna devam etmesinin ardından oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına inen kulüp başkanı, kutlamaları bambaşka bir boyuta taşıdı. Başkan, elinde tuttuğu nakit paraları coşkuyla tezahürat yapan futbolcuların ortasında havaya ve yere saçarak ilginç bir sevince imza attı.

Futbolcuların şaşkınlık ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen o anlar, soyunma odasındaki cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu alışılmışın dışındaki prim dağıtma ve kutlama yöntemi, futbolseverlerin ilgisini çekerken günün en çok konuşulan spor olaylarından biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
uefa konferans ligi
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