İfşalar sonrası TFF sessizliğe gömüldü! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun karıştığı 'skandallar' yeniden gündem oldu

Türk futbolu 'hakemler dosyası' skandalıyla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında olduğu 7 kritik isim gözaltına alındı.

HAKEM YASİN KOL GÖZALTINA ALINDI

Gündoğdu'nun gözaltına alınması 'deprem' etkisi yaratırken, Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol'un da gözaltına alınmasıyla soruşturma daha da derinleşti.

DOSYAYA GİREN HACIOSMANOĞLU'NUN YAZIŞMALARI ŞOK ETKİSİ YARATTTI

Bazı eski hakemlerin tanık olarak ifade verdiği soruşturmada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik suçlamalar da yer alırken; ortaya çıkan 'torpil listesi' mesajları sürece farklı bir boyut kazandırdı.

TFF ADETA SESSLİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Tüm Türkiye, futbolda deprem etkisi yaratan skandalı konuşurken TFF ise adeta sessizliğe gömüşdü. Gözaltılar, iddialar ve ifşa olan mesajlar gündemden düşmezken; TFF'den tek bir açıklama gelmemesi gözleri Başkan Hacıosmanoğlu'na çevirdi.

Tanık olan ifade veren eski hakemler Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay; Hacıosmanoğlu'nu suçlarken, Trabzonspor Başkanı olduğu dönemde ve sonrasında yaşananları hatırlattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kamuoyuna yansıyan ifadeler sonrası sosyal medyada Hacıosmanoğlu'na yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü;

HACISOMANOĞLU'NUN ADININ KARIŞTIĞI 'SKANDALLAR'

Türk futbolunu sarsan 'hakem dosyası' soruşturması TFF'ye kadar uzanınca; Hacıosmanoğlu'nun adının karıştığı 'skandallar' yeniden gündeme geldi:

1- HAKEMLERİ STADYUMA KİLİTLEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı olduğu dönemde 28 Ekim 2015’te oynanan ve 2-2 berabere biten Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşmasının ardından maçın hakem heyetini Trabzon Avni Aker Stadyumu’nda zorla 4,5 saat alıkoymuş ve kendi ifadesiyle o süre zarfında hiçbir yetkilinin telefonuna çıkmamıştı.

"YILLAR ÖNCE TÖVBE ETTİĞİM BIRAKTIĞIM BİR MESLEĞİM VARDI"

Stadyumun önünde basın mensuplarına açıklamalar yapan Hacıosmanoğlu, tehditvari cümleler kullanarak şunları söyledi:

“Millet polis arabalarını yaktı, statları yaktı. Biz masum duruyoruz diye önüne gelen tokatı gidecek ha? Dünyanın önemli insanlarının yetiştiği bir şehir burası. Bu akşam milat olacak. Herkes görecek. Trabzonspor sevdalılar müsterih olsun, daha bizim çekeceğimiz bir şey kalmadı. Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez. Benim yıllar önce tövbe edip bıraktığım mesleğim vardı, sanırım o günlere geri dönmem gerekiyor.”

2- "ALİ KOÇ ADAM MI? ZÜPPE"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor başkanlığını bıraktıktan sonra futboldan uzak durdu. Nadir de olsa açıklamalara imza atan Hacıosmanoğlu, vermiş olduğu bir demeçte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında oldukça ağır ifadeler kullanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe başkanı için “Ali Koç büyümüş adam olamamış züppe olmuş” sözlerini sarf etmişti.

3- GÖREVE GELİR GELMEZ YÖNETİM İÇİNDE KRİZ

Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçildiği ilk haftasında yönetim içindeki en dikkat çekici kriz yaşandı.

Yönetim kuruluna seçilen Bayram Saral, 23 Temmuz 2024'te istifa etti. Saral, seçim sürecinde vaat edilen “adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede, şeffaf ve istişareye dayalı yönetim” anlayışının gerçekleşmeyeceği kanaatine vardığını açıkladı.

Ekim 2024'te bu kez TFF Başkan Vekili Lale Cander'in bütün görevleri alındı ve yönetim tarafından istifası istendi. TFF'nin resmi açıklamasında gerekçe yalnızca “görülen lüzum” olarak açıklandı.

4- 'YABANCI HAKEM' TARTIŞMASI

Hacıosmanoğlu, 22 Kasım 2024'te “Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek.” demiş, ancak Şubat 2025'te Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic atanmıştı.

Bu karar özellikle Galatasaray tarafından sert şekilde eleştirildi. Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nun önce yabancı hakeme karşı çıkıp daha sonra derbiye yabancı hakem getirmesini tutarsızlık olarak niteledi ve karara karşı Tahkim Kuruluna başvurdu.

Hacıosmanoğlu ise Vincic'in önceden “ayarlanmış” olduğu iddiasını reddetti. MHK'nın çeşitli Avrupa ülkeleriyle görüşmeler yaptığını, Bosna Hersekli hakemin Dzeko nedeniyle tercih edilmediğini ve Sloven hakeme karar verildiğini söyledi.

5- DURSUN ÖZBEK: "BENİ AÇIKÇA TEHDİT ETTİ"

Hacıosmanoğlu döneminde Galatasaray ile TFF arasında ciddi bir gerilim oluştu.

Özellikle yabancı hakem tartışmasının ardından Galatasaray yönetimi Hacıosmanoğlu'nu sert biçimde eleştirdi. Dursun Özbek de daha sonraki bir açıklamasında Hacıosmanoğlu'nun canlı yayındaki sözlerini “beni açıkça tehdit etti” şeklinde niteledi.

6- BEŞİKTAŞ CEPHESİYLE 'YASİN KOL' GERİLİMİ

Mart 2025'te Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisine yerli hakem Yasin Kol'un atanmasına sert tepki gösterdi. Adalı, daha önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem kullanılmasını hatırlatarak bunun diğer derbiler açısından eşitlik ve adalet sorununa yol açtığını savundu ve TFF yönetiminin istifasını istedi.

7- MHK VE HAKEMLİK SİSTEMİ: “KURULLAR DEĞİŞSİN” HAMLESİ

Hacıosmanoğlu göreve geldikten hemen sonra mevcut TFF kurullarının istifasını istedi. Bunun ardından dönemin MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve kurulun 8 üyesi istifa etti. Daha sonra MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi ve TFF ile Gündoğdu arasında üç yıllık hizmet sözleşmesi imzalandı.

8- HAKEMLERİN BAHİS OYNADIĞI İDDİALARI

7 Ekim 2025'te Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin ise aktif bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı.

Daha da çarpıcı rakamlar verdi:

7 üst klasman hakemi

15 üst klasman yardımcı hakem

36 klasman hakemi

94 klasman yardımcı hakemi

10 hakemin 10 binden fazla bahis oynadığı

Bir hakemin 18.227 kez bahis oynadığı

42 hakemin 1.000'in üzerinde futbol müsabakasına bahis oynadığı

TFF bu isimleri disiplin sürecine sevk etti.

Sonrasında başlayan operasyonda pek çok isim gözaltına alınmış; “toplu cezalandırma mı, kapsamlı temizlik mi?” tartışması başlatılmıştı.

9- FUTBOLCULARA UZANAN BAHİS İDDİALARI

Dosya daha sonra futbolculara ve kulüp yöneticilerine doğru genişledi. Hacıosmanoğlu, soruşturmanın yaklaşık 3.700 sporcuya uzanacağını söyledi. TFF, 1 Ekim 2026'da 448 mevcut ve eski kulüp yöneticisini bahis ihlali nedeniyle geçici olarak tedbiren disiplin kuruluna sevk etti.

10 - VAR SİSTEMİ VE “VAR ODASI CANLI YAYINLANSIN” TARTIŞMASI

Hacıosmanoğlu, VAR pozisyonlarının tamamının yayınlanması yönünde karar alındığını ve kendi düşüncesinin VAR odasının canlı yayınlanması olduğunu söyledi. Bu, hakemlikte şeffaflık tartışmasının bir parçası oldu. Ayrıca TFF, 2025'te yabancı VAR uygulamasını sürdürdü; 35. haftadan itibaren yabancı VAR'ların yanında Türk üst klasman hakemleri ve VAR kadrosunun da VAR olarak görevlendirilebilmesine yönelik düzenleme yaptı.