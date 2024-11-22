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Kulüpler Birliği nedir? Kulüpler Birliği Başkanı ne yapar?

Burcu Tufan Burcu Tufan
21.11.2024 12:04
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İlhan Cavcav'ın öncülük ettiği çalışmalar neticesinde kurulan Kulüpler Birliği, futbol camiasında önemli bir yer tutan vakıflardandır. Süper Lig'de yer alan kulüplerin mali, yasal, idari açıdan desteklenmesi ve denetlenmesi söz konusu olduğunda Kulüpler Birliği'nin ön plana çıktığı görülür. Vakıf bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle futbol dünyasındaki gelişmeler çerçevesinde önemli çalışmalara imza atılır.

Kulüpler Birliği nedir? Kulüpler Birliği Başkanı ne yapar?

Külüpler Birliği'nin tarihi 2000 yılına uzanırken ilgili futbol vakfının İlhan Cavcav önderliğinde kurulduğu söylenmelidir. Anadolu takımlarının birlik ve beraberliğinin sağlanmasıyla temel çıkarlarının gözetilmesi amacıyla oluşturulan vakıf, yönetim kuruluna öncülük eden başkanlar tarafından denetlenir. Kulüplerin mali, idari ve yasal konulara ilişkin olan çalışmalarının yürütülmesinin hedeflendiği birlikte çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir. Bu sayede futbol camiasının desteklenmesi, kulüplerin mali durumunun iyileştirilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi mümkün olur.

Kulüpler Birliği nedir?

Kulüpler Birliği'nin resmi ismi Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı olarak bilinir. Pek çok kişi tarafından yanıt aranan "Kulüpler Birliği ne zaman kuruldu?" sorusunun cevabı ise "2000 senesi" olarak belirtilmelidir. Eski Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın önderliğinde kurulan futbol vakfının Süper Lig'de yer alan takımların birlik ve beraberliğini yönetmek amacıyla oluşturulduğu bilinir. Bunun yanı sıra futbol camiasında meydana gelen problemlere ortak çözümler bulunması da Kulüpler Birliği'nin görevi olarak öne çıkar.

Kulüpler Birliği Başkanı ne yapar?

2000 senesinde kurulan Kulüpler Birliği'nin görevleri yaygın olarak araştırılır. Bu doğrultuda ilgili vakfa önderlik eden başkanlarla diğer üyelerin üzerinde durduğu konular hakkında bilgi verilmelidir. Kulüpler Birliği'nin temel amacı ilk kurulduğu dönemde Anadolu takımlarının çıkarlarını gözetmek ve korumak olmuştur. Zaman içerisinde kapsamlı çalışmalara imza atılan vakfın günümüzde etkili olduğu düzenlemelerse aşağıdaki gibidir:

  • Kulüplerin mali durumunu iyileştirmek amacıyla finansal anlaşmaların düzenlemesini ve takibini yapmak
  • Gerekli görüldüğünde kulüplerin borçlanma kapasitesini sınırlandırmak
  • Yayın hakları anlaşmaları, sponsorluklar ve reklam gelirleri gibi unsurlar özelinde Süper Lig'in sportif ve ticari değerini desteklemek
  • Futbol akademisine genç yeteneklerin kazandırılmasında rol oynamak
  • Altyapı futboluna ve akademilere yatırım yapmak
  • Şike, doping, ırkçılık gibi futbolun etik değerlerine aykırı olan unsurları önlemek ve ortadan kaldırmak
  • Kulüp menfaatlerini ve haklarını korumak amacıyla futbol camiasındaki yasal düzenlemeleri takip etmek

Yukarıdaki çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla Kulüpler Birliği'ni temsil eden başkan, yönetim kurulunun denetiminden de sorumludur. Aynı zamanda vakıf bünyesindeki toplantı gibi faaliyetlerin planlanması ve tamamlanması da başkanın görevleri arasındadır. Dolayısıyla yönetim kurulu başkanı Kulüpler Birliği'nin mali, yasal ve idari işleri kapsamında yer alan tüm hususlara hakim olmalıdır.

Kulüpler Birliği Başkanları listesi

Kulüpler Birliği'nin temel çalışmalarının yürütülmesiyle kamuoyuna duyurulmasından sorumlu olan başkanlar yıllara göre değişkenlik gösterir. Bu bağlamda ilgili futbol vakfının kurulduğu tarihten bu yana görev alan başkanlar listesi şu şekilde sunulmalıdır:

  • İlhan Cavcav
  • Cemal Aydın
  • Özhan Canaydın
  • Aziz Yıldırım
  • Yıldırım Demirören
  • Halil Ünal
  • Göksel Gümüşdağ
  • Dursun Özbek
  • Fikret Orman
  • Mehmet Sepil
  • Ahmet Nur Çebi
  • Ahmet Ağaoğlu
  • Ali Koç

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Süper Lig İlhan Cavcav Ali Koç Kulüpler Birliği
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