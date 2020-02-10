YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası’nda yapıldı.

Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası’nda yapıldı.

AYDIN HABERLERİ  | 10.02.2020 19:46 | Son Güncelleme

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2’inci kademe yarışları Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yapıldı.

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2’inci kademe yarışları Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yapıldı. Kuşadası Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen yarışlarda 330 sporcu mücadele etti.

Kuşadası, Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2’inci Kademe Yarışları’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı kentlerinden 330 sporcunun katıldığı kros yarışlar U20 kadınlar, U 20 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde gerçekleşti. 1 gün boyunca devam eden yarışlarda dereceye giren sporcu ve takımlar madalyalarını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ’ın elinden aldı.

Turkcell Kulüpler Kros Ligi ikinci Kademe Yarışları’nda birinci olan takım ve sporcular şöyle;
U 20 Kadınlar
Ruken Tek- Batman Petrol Spor (Ferdi)
İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Takım)
U 20 Erkekler
Ayetullah Aslanhan-İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Ferdi)
İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Takım)
Büyük Kadınlar
Dais jepto- İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü (Ferdi)
İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü (Takım)
Büyük Erkekler
Getaye Fisseha-Ankara BŞB Ego Spor Kulübü (Ferdi)
İstanbul BŞB Spor Kulübü (Takım)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Dicle Müftüsü Akın’dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Dicle Müftüsü Akın’dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Aydın Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:28
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Güneş Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Doğa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Buharkent 2,5 Kilo Esrar Yakalandı

Buharkent 2,5 Kilo Esrar Yakalandı

Sultanhisar'da kaza: 6 yaralı

Sultanhisar'da kaza: 6 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.