Kulüplerin gönderdiği yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı

Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 124 kulüp tarafından Elazığ’a gönderilen yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından bir nebze yardımcı olmak amacıyla aralarında Süper Lig, 1., 2. ve 3. ligden toplam 124 takımın kulüp müdürlerinin gönderdiği malzemelerin dağıtımı başladı. Elazığ Belediyespor Kulüp Müdürü Metehan Kaçar tarafından depremzedelere ulaştırılacak yardım malzemeleri arasında battaniye, bebek bezi, mama, çocuk botları ve çocuk elbiseleri bulunduğu belirtildi. İlk olarak Gazi Ortaokulu’nu ziyaret eden Kulüp Müdürü Metehan Kaçar ve Teknik Direktör Alaattin Tutaş, malzemelerin bir kısmını depremde evleri hasar gören öğrencilere teslim etti.

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, “124 profesyonel lig takım müdürü olarak böyle bir yardım kampanyası düzenlemeyi uygun gördük arkadaşlarımızla. Sağ olsunlar karınca kararınca tüm arkadaşlarımız elinden geldiğince destek verdi ve dağıtımlara başladık. Gazi ortaokulundaki öğrencilerimize ilk etapta yardım malzemelerimizi ulaştırdık. Köylerde de yardım malzemesi dağıtımlarımız olacak. Ben tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

