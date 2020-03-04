YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Kulüplerin gönderdiği yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı

Kulüplerin gönderdiği yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 124 kulüp tarafından Elazığ’a gönderilen yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından bir nebze yardımcı olmak amacıyla aralarında Süper Lig, 1., 2.

Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 124 kulüp tarafından Elazığ’a gönderilen yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.
24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından bir nebze yardımcı olmak amacıyla aralarında Süper Lig, 1., 2. ve 3. ligden toplam 124 takımın kulüp müdürlerinin gönderdiği malzemelerin dağıtımı başladı. Elazığ Belediyespor Kulüp Müdürü Metehan Kaçar tarafından depremzedelere ulaştırılacak yardım malzemeleri arasında battaniye, bebek bezi, mama, çocuk botları ve çocuk elbiseleri bulunduğu belirtildi. İlk olarak Gazi Ortaokulu’nu ziyaret eden Kulüp Müdürü Metehan Kaçar ve Teknik Direktör Alaattin Tutaş, malzemelerin bir kısmını depremde evleri hasar gören öğrencilere teslim etti.
Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, “124 profesyonel lig takım müdürü olarak böyle bir yardım kampanyası düzenlemeyi uygun gördük arkadaşlarımızla. Sağ olsunlar karınca kararınca tüm arkadaşlarımız elinden geldiğince destek verdi ve dağıtımlara başladık. Gazi ortaokulundaki öğrencilerimize ilk etapta yardım malzemelerimizi ulaştırdık. Köylerde de yardım malzemesi dağıtımlarımız olacak. Ben tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Boğaziçi’nin hocaları Beylikdüzü’nde

Boğaziçi’nin hocaları Beylikdüzü’nde

Kameradan tespit edilen gelişi güzel çöp atanlara cezai işlem uygulanacak

Kameradan tespit edilen gelişi güzel çöp atanlara cezai işlem uygulanacak

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Elazığ Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:40
İkindi
15:52
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Büşra Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Tanyolu Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Türkiye'nin dört bir yanından gelip depremzede çocukların gönüllerine dokundular

Türkiye'nin dört bir yanından gelip depremzede çocukların gönüllerine dokundular

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.