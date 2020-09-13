YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı

Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerine doğru Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınasından Eskişehir’in Günyüzü ilçesi de olumsuz etkilenirken, ilçede bulunan bir mezarlıktaki yangın çıktı, yerleşim bölgelerinde birçok hasar meydana geldi.Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini gösterdi.

Dün akşam saatlerine doğru Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınasından Eskişehir’in Günyüzü ilçesi de olumsuz etkilenirken, ilçede bulunan bir mezarlıktaki yangın çıktı, yerleşim bölgelerinde birçok hasar meydana geldi.
Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini gösterdi. İlk önce Ankara’nın Polatlı’dan çıkan ve daha sonra bölgeye yayılan fırtına nedeniyle ilçenin Ayvalı mahallesinde elektrik kabloları birbirine değmesi sonucu oluşan kıvılcım yangına sebep oldu. Mahalle mezarlığının yarısından fazlası alev alev yandı. Şehitlerin de yattığı, ağaçların tutuştuğu mezarda çıkan yangın haberi alan vatandaşlar ilk mücadele yapsa da rüzgarla hızlı alev alan yangın mezarlığa büyük zarar verdi. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, ot ve küçük ağaçların kül olduğu yangını daha da fazla büyümeden kontrol altına aldı.
Öte yandan şiddetli fırtına ve yağmur ilçenin birçok yerde hasara neden oldu. İlçenin Kavuncu mahallesinde içinde bir vatandaşın yaşadığı bir konteyner devirirken, vatandaş kurtarılarak sığınma evine götürüldü. Ayrıca fırtınadan en çok zarar gören ilçenin Kavuncu, Yeşilyaka ve Ayvalı mahallelerinde onlarca ağaç yerinden kopararak vatandaşın yollar ve bahçelere düşerek onları zor anları yaşattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tedavi gördüğü hastane koridorunda nikahları kıyıldı
Tedavi gördüğü hastane koridorunda nikahları kıyıldı
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van’da şehirlerarası otobüs biletlerine HES kodu dönemi başladı
Van’da şehirlerarası otobüs biletlerine HES kodu dönemi başladı
Buharkent’te sağanak yağış etkili oldu
Buharkent’te sağanak yağış etkili oldu
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES'le ilgili "herkesin kazandığı sistem" değerlendirmesi
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES'le ilgili "herkesin kazandığı sistem" değerlendirmesi

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
12:59
İkindi
16:31
Akşam
19:18
Yatsı
20:37
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Beylikova’daki soğan üreticilerin yüzü güldü
Beylikova’daki soğan üreticilerin yüzü güldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.