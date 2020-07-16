Kum sanatı ile 15 Temmuz’u ve Ayasofya’yı anlattı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Emet ilçesinde düzenlenen programla kutlandı. Programda Türkiye’de bulunan dört kum sanatı sanatçısından biri olan Tarkan Köylü’nün gösterisi ilgiyle izlendi.

30 dakikalık muhteşem bir gösteri sunan Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet, Recep Tayyip Erdoğan, Emet Cevizdere Zaferi, Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz olaylarını kum sanatı yaparak anlattı.

Emet Belediyesi’nin daveti üzerine ilçeye geldiğini belirten Köylü, ’’Yıllardır belirli illerde programlarına katılıyoruz ve kum sanatı gösterisi yapıyoruz. O dönemlerde kurtuluş mücadelesi veren atalarımızı, büyüklerimizi yad ediyoruz. Güncel konuları takip ediyoruz. 15 Temmuz’u kum sanatı ile gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Program sonunda Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doağan Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü’ye çini tabak hediye edip teşekkür etti.

