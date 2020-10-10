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Kum zambakları Akdeniz Belediyesinin koruması altında

MERSİN HABERLERİ  | 10.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Nesli koruma altında bulunan kum zambaklarının yeşerdiği Kazanlı sahilinde, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı doğrultusunda ekipler tarafından kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı.Akdeniz Belediyesi, Mersin’in biyo-çeşitliliğine, endemik zenginliklerine de sahip çıkıp koruyor.

Nesli koruma altında bulunan kum zambaklarının yeşerdiği Kazanlı sahilinde, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı doğrultusunda ekipler tarafından kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı.
Akdeniz Belediyesi, Mersin’in biyo-çeşitliliğine, endemik zenginliklerine de sahip çıkıp koruyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak’ın talimatı doğrultusunda, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için de koruma altına alınan, Kazanlı sahilinde yetişen kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik çalışması yapıldı.
Sahilde gerçekleşen çalışma hakkında açıklama yapan Gültak, özellikle yaz mevsiminde binlerce insanı ağırlayan 3,5 kilometre uzunluğa sahip Kazanlı Mahallesi kumsalının, kum zambaklarına da ev sahipliği yaptığını belirtti. Gültak, “Burası kum zambaklarının yetiştiği özel ve önem verdiğimiz bölgelerimizden biri. Ancak maalesef denize atılan naylonlar, poşet ve benzeri atıkların karaya vurup sahilde birikmesi sonucu kum zambakları zarar görmektedir. Bu zararı önlemek için sık sık sahilde temizlik çalışması yapmaktayız” diye konuştu.
Gültak, doğaya ve çevreye karşı duyarlılık çağrısı yaparak, “Bugün de ekiplerimiz sahilde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak, çeşitli atıkların toplanmasını sağlamıştır. Denize girmek veya piknik amacıyla sahile gelen vatandaşlarımızın da kum zambaklarına karşı duyarlı olmalarını, topraktan koparmamalarını rica ediyoruz. Bu doğa ve çevre hepimizin, lütfen doğamızı, Kazanlı sahilimizi ve özel kum zambaklarımızı birlikte koruyalım” dedi.

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