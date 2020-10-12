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Kum Zambakları koruma altında

ANTALYA HABERLERİ  | 12.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi koruma altına aldığı Kum Zambaklarının koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla Lara Sahili boyunca uyarı levhaları yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi koruma altına aldığı Kum Zambaklarının koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla Lara Sahili boyunca uyarı levhaları yerleştirdi. Kum Zambaklarını koparan ya da zarar verenlere Çevre Kanunu kapsamında 73 bin TL idari para cezası uygulanıyor.
Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve sayıları gün geçtikçe azalan kum zambaklarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Lara Sahili’nde doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambaklarının koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından Lara sahili boyunca yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.

73 bin lire para cezası var
Görüntüsüyle ilgi çeken kum zambaklarını koparan ya da zarar verenlere Çevre Kanunu kapsamında 73 bin TL idari para cezası uygulanıyor. “Kum Zambağı Doğal Yetişme Alanındasınız” yazılı tabelalarda ayrıca kum zambaklarının tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz’in güney kıyılarında yetiştiği, türün tehlike altında olduğu ve kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu anlatan bilgiler yer alıyor.

Lara sahiline renk kattı
Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz kıyılarında doğal olarak yetişen, Ağustos sonu-Ekim ayı arasında çiçek açan ve güzel kokulu çiçeklere sahip olan kum zambakları (Pancratium maritimum) yoğun şehirleşme ve turizm nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına girdiğinden dolayı, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Soğanlı bir bitki olan, kumul ve kurak koşullara dayanıklı olan tür, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi odağı oluyor. Görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen kum zambakları Lara sahiline de renk katıyor.

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