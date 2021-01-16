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Kumar operasyonunda yarım milyonluk ceza

16.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iki dernekte tekrar kumar oynandığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 113 kişiye 506 bin TL ceza kesildi.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekiplerince daha önce kumar oynatıldığı için İstiklal ve Hoşnudiye mahallesinde kapatılan derneklerin açık olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Eskişehir’de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iki dernekte tekrar kumar oynandığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 113 kişiye 506 bin TL ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekiplerince daha önce kumar oynatıldığı için İstiklal ve Hoşnudiye mahallesinde kapatılan derneklerin açık olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan derneklerden birisinde 43 diğerinde ise 70 kişi kumar oynarken yakalandı. İki dernek baskınında yakalanan 113 kişiye, kişi başı sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 150 TL ve kumar oynamaktan bin 336 TL olmak üzere toplamda 506 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.
Derneklerin sorumlularına ise ’Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ suçundan ve mühür fekkinden işlem yapıldı. Her iki dernekte yeniden mühürlendi.

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