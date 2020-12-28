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Kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 26 bin TL para cezası uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.12.2020 16:56 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 571 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 21 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 571 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 571 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 21 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 571 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 farklı evde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine ikametlerde bulunan 22 şahıs yakalandı. Şahıslara kumar oynamaktan 26 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs tedbirlerine uymayan 61 şahsa 176 bin 400 TL idari para cezası
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 262 işyeri denetlendi. Denetimlerde 768 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 29 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 7 şahsa maske takmamaktan 6 bin 300 TL, 25 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 78 bin 750 TL olmak üzere toplamda 176 bin 400 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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