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Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

MANİSA HABERLERİ  | 05.05.2020 03:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir işyerine yapılan baskında kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir işyerine yapılan baskında kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Zanlılara hem kumar oynamaktan hem de maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 19 bin 425 TL cezai işlem uygulandı.
Manisa’da kumar oynarken yakalanan şahıslara 19 bin 425 TL cezai işlem uygulandı.
Şehzadeler ilçesinde 4 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine kolluk kuvvetleri tarafından adrese yapılan operasyonda içeride 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. İşyerini işlettiği tespit edilen 2 kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem, kumar oynayan şahısların her birine Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden 1.225 TL idari para cezası uygulandı. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında içeride bulunan şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları ve hijyen kurallarına uymamaları sebebiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her şahsa ayrı ayrı 3.150’şer TL idari para cezası olmak üzere kumar oynarken yakalanan şahıslara toplam 19 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

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