Kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 TL ceza

Malatya’da, içerisinde 37 kişinin kumar oynadığı bir iş yerine baskın yapıldı. oyun kartı ve paralara el konulurken, 37 kişiye 45 bin 325 TL para cezası kesildi

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, Saray Mahallesinde bir iş yerine baskın yapıldı. İçeride 37 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplam 45 bin 325 TL para cezası yazıldı. 6 bin 300 pul,165 oyun kartı, 3 televizyon ve masada bulunan 525 TL’ye el konuldu.

İş yeri sorumlusu şahıs ile bir çalışanı kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılarak göz altına alındı.

