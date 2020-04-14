Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi

Nevşehir Yeni mahallede bulunan bir kıraathanede kumar oynadıkları ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü’ne Yeni Mahallede bir kıraathanede kumar oynatılıyor ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinin açık olduğu ve iş yerinde 4 şahsın olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 288. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldığı öğrenildi.

