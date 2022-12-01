Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin TL para cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasak olan her türlü suç eşyalarının yakalanabilmesi ile suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması amacıyla kent genelinde faaliyet gösteren işyerlerinde denetim yaptı. Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Gençosman Caddesinde faaliyet gösteren kahvehanede denetim yapan ekipler, işyeri içerisinde 5 şahsın 1 adet zar, 1 adet kırmızı renkli kapak, 1 adet çay bardağı ve 3 bin 300 TL para ile kumar oynadığını tespit etti.

Ayrıca, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi Bayram Sokakta faaliyet gösteren kahvehanede de denetim yapan ekipler, işyeri içerisinde 2 şahsın 2 adet zar, 1 adet zar atmak için kullanılan ahşap kap, 1 adet özel fayans, 16 adet turuncu renkli pul ve 140 TL para ile Kumar oynadığı tespit etti. Ekipler, işyeri sorumluları hakkında ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlattı.

Denetimlerde, kumar oynayan 7 şahsa toplamda 12 bin 733 TL’de para cezası yazıldı.



